У Пермі вибухнув четвертий резервуар з нафтою, оголошено про евакуацію (відео)
На одному з найбільших НПЗ Росії у Пермі вже другу добу поспіль горить і вибухає. На відео видно, що лопнув четвертий резервуар, небо затягнуло густим димом, а з прилеглих районів евакуюють людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канали та офіційну заяву СБУ.
Що уражено
Під удар потрапив НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - один з найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод постачає паливо як цивільному сектору, так і російській армії. Розташований на відстані більш ніж за 1500 км від України.
Безпілотники уразили установку АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти.
Пожежа перекинулася з однієї колони на іншу. Ураження обох фактично повністю виводить установку з ладу.
За даними СБУ, українські безпілотники вдруге вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь", яка подає нафту на завод. Перший удар по ній стався ще вчора - сьогодні там спалахнули нові осередки пожежі.
"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту - кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - йдеться в заяві відомства.
Фото: підтверджено урадення "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (t.me/kiber_boroshno)
Аналітики "Кіберборошна", які відстежують відкриті джерела, верифікували удар. За їхніми даними, безпілотник "Лютий" влучив безпосередньо у вакуумну колону установки АВТ-4, після чого вогонь перекинувся на атмосферну ректифікаційну колону.
Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін визнав атаку, але применшив її масштаб.
"Сьогодні на одну з промислових ділянок Пермського краю здійснив наліт ворожий безпілотник. Працівники перебувають у захисних спорудах. Постраждалих та значних руйнувань немає. Життя та здоров'ю мешканців нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає", - пише він.
Тим часом на відео з місця подій, яке поширюється в соцмережах, видно сильні пожежі та чути оголошення про евакуацію.
Нагадаємо, ще 29 квітня дрони СБУ вперше вдарили по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі - тоді загорілася лінійна виробничо-диспетчерська станція, яка забезпечує подачу нафти на НПЗ.
Майже всі резервуари на об'єкті охопив вогонь.
Як повідомляло РБК-Україна, після першої хвилі вибухів у Пермі стався викид небезпечних речовин - в небі утворився характерний білий "гриб".