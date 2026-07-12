Клітка, тамбур або викуп всього купе: як подорожувати з тваринами в поїзді

В Україні діють чіткі правила перевезення домашніх тварин та птахів у поїздах внутрішнього сполучення. Для пасажирів з улюбленцями передбачені окремі вимоги залежно від розміру тварини та типу вагона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні правила "Укрзалізниці".
Як зазначають у компанії, аасажири мають повне право брати з собою котів, собак малих порід або кімнатних птахів у вагони будь-яких категорій.
Головна умова - тварини не повинні загрожувати оточуючим і мають перебувати у спеціальних засобах перевезення - клітках, контейнерах, сумках чи рюкзаках із водонепроникним абсорбуючим дном.
Контейнери необхідно розміщувати на місцях для ручної поклажі:
Якщо власник малої собаки хоче везти її без переноски у вагонах із місцями для лежання, йому доведеться викупити всі незайняті місця в купе за повною вартістю.
Для великих собак (вищих за 45 см у холці), а також порід, які визнані Кабміном як небезпечні, правила значно суворіші. Вони обов'язково мають бути на повідку та в наморднику.
Умови їхнього перевезення залежать від типу поїзда:
Окремі правила діють для собак-поводирів, які допомагають людям з інвалідністю, а також для службових собак військовослужбовців (ця норма діє під час воєнного стану та 180 днів після його скасування).
"Перевезення собак-поводирів та службових собак здійснюється у вагонах та поїздах усіх категорій без додаткової оплати", - зазначає перевізник.
Тварина повинна мати повідок та намордник (винятком є собаки-поводирі малих порід) і постійно перебувати поруч із пасажиром.
Для будь-якої домашньої тварини обов'язково потрібно мати належним чином оформлений ветеринарний документ.
Квиток для улюбленця оформлюється за багажною квитанцією. Плата нараховується за кожну тварину чи місце за тарифом перевезення багажу як за 20 кг.
Власник також зобов'язаний суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і самостійно прибирати за твариною в разі потреби.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" для зручності батьків та дітей планово збільшує кількість дитячих вагонів у літньому графіку. Спеціально облаштований рухомий склад передбачає особливі умови для поїздок та розваги для малечі.
Зокрема, нещодавно на залізничних маршрутах до Ужгорода та Дніпра з'явилися нові вагони вітчизняного виробництва з додатковими зручностями для пасажирів.
Нещодавно перевізник запустив у рейси ще три такі спеціалізовані вагони. Проте пасажирам слід враховувати, що правила безкоштовного проїзду дітей у них різняться - вікові обмеження для внутрішніх рейсів по Україні та для міжнародних поїздок є різними.