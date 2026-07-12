Клітка, тамбур або викуп всього купе: як подорожувати з тваринами в поїзді

Правила для малих тварин та птахів

Як зазначають у компанії, аасажири мають повне право брати з собою котів, собак малих порід або кімнатних птахів у вагони будь-яких категорій.

Головна умова - тварини не повинні загрожувати оточуючим і мають перебувати у спеціальних засобах перевезення - клітках, контейнерах, сумках чи рюкзаках із водонепроникним абсорбуючим дном.

Контейнери необхідно розміщувати на місцях для ручної поклажі:

у нічних поїздах - під нижньою полицею або поруч із пасажиром на полиці

- під нижньою полицею або поруч із пасажиром на полиці у вагонах із місцями для сидіння - на руках у власника або безпосередньо під сидінням

Якщо власник малої собаки хоче везти її без переноски у вагонах із місцями для лежання, йому доведеться викупити всі незайняті місця в купе за повною вартістю.

Як перевозити великих та небезпечних собак

Для великих собак (вищих за 45 см у холці), а також порід, які визнані Кабміном як небезпечні, правила значно суворіші. Вони обов'язково мають бути на повідку та в наморднику.

Умови їхнього перевезення залежать від типу поїзда:

У купейних вагонах - можна везти не більше двох великих собак в окремому купе, повністю викупивши всі місця в ньому. Якщо у перевізника немає можливості оформити окреме купе, подорож із таким собакою не дозволяється.

- можна везти не більше двох великих собак в окремому купе, повністю викупивши всі місця в ньому. Якщо у перевізника немає можливості оформити окреме купе, подорож із таким собакою не дозволяється. У поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" - власник зобов'язаний викупити весь блок місць, розташованих поруч. Садити великих собак на сидіння суворо заборонено - вони мають перебувати на підлозі під або біля крісел.

- власник зобов'язаний викупити весь блок місць, розташованих поруч. Садити великих собак на сидіння суворо заборонено - вони мають перебувати на підлозі під або біля крісел. У звичайних вагонах із місцями для сидіння - великі собаки можуть їхати лише в крайніх тамбурах першого та останнього вагонів під наглядом господаря. Власник має сидіти біля виходу і стежити, щоб тварина не заважала іншим.

Безкоштовний проїзд для службових тварин

Окремі правила діють для собак-поводирів, які допомагають людям з інвалідністю, а також для службових собак військовослужбовців (ця норма діє під час воєнного стану та 180 днів після його скасування).

"Перевезення собак-поводирів та службових собак здійснюється у вагонах та поїздах усіх категорій без додаткової оплати", - зазначає перевізник.

Тварина повинна мати повідок та намордник (винятком є собаки-поводирі малих порід) і постійно перебувати поруч із пасажиром.

Фото: перевезення тварин в поїздах в "Укрзалізниці" (mindev.gov.ua)

Документи та оплата

Для будь-якої домашньої тварини обов'язково потрібно мати належним чином оформлений ветеринарний документ.

Квиток для улюбленця оформлюється за багажною квитанцією. Плата нараховується за кожну тварину чи місце за тарифом перевезення багажу як за 20 кг.

Власник також зобов'язаний суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і самостійно прибирати за твариною в разі потреби.