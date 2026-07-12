Клетка, тамбур или выкуп всего купе: как путешествовать с животными в поезде

В Украине действуют четкие правила перевозки домашних животных и птиц в поездах внутреннего сообщения. Для пассажиров с питомцами предусмотрены отдельные требования в зависимости от размера животного и типа вагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные правила "Укрзализныци".
Как отмечают в компании, асажиры имеют полное право брать с собой кошек, собак малых пород или комнатных птиц в вагоны любых категорий.
Главное условие – животные не должны угрожать окружающим и должны находиться в специальных средствах перевозки - клетках, контейнерах, сумках или рюкзаках с водонепроницаемым абсорбирующим дном.
Контейнеры необходимо размещать на местах для ручной клади:
Если владелец маленькой собаки хочет везти ее без переноски в вагонах с местами для лежания, ему придется выкупить все незанятые места в купе по полной стоимости.
Для крупных собак (выше 45 см в холке), а также пород, которые признаны Кабмином как опасные, правила значительно более строги. Они обязательно должны быть на поводке и в наморднике.
Условия их перевозки зависят от типа поезда:
Отдельные правила действуют для собак-поводырей, помогающих людям с инвалидностью, а также для служебных собак военнослужащих (эта норма действует во время военного положения и 180 дней после его отмены).
"Перевозка собак-поводырей и служебных собак осуществляется в вагонах и поездах всех категорий без дополнительной оплаты", - отмечает перевозчик.
Животное должно иметь поводок и намордник (исключением собаки-поводыри малых пород) и постоянно находиться рядом с пассажиром.
Для любого домашнего животного обязательно нужно иметь надлежащим образом оформленный ветеринарный документ.
Билет для любимца оформляется по багажной квитанции. Плата начисляется за каждое животное или место по тарифу перевозки багажа не менее чем за 20 кг.
Владелец также обязан строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и самостоятельно убирать за животным в случае необходимости.
Напомним, "Укрзализныця" для удобства родителей и детей планово увеличивает количество детских вагонов в летнем графике. Специально обустроенный подвижной состав предусматривает особые условия для поездок и развлечения для малышей.
В частности, недавно на железнодорожных маршрутах в Ужгород и Днепр появились новые вагоны отечественного производства с дополнительными удобствами для пассажиров.
Недавно перевозчик запустил в рейсы еще три таких специализированных вагона. Однако пассажирам следует учитывать, что правила бесплатного проезда детей у них различаются - возрастные ограничения для внутренних рейсов по Украине и для международных поездок разные.