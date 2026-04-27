Клименко рассказал, когда начнут обсуждать закон о гражданском оружии

22:00 27.04.2026 Пн
Кто будет участвовать в консультациях?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Игорь Клименко, министр внутренних прав (mvs.gov.ua)

Консультации по закону о гражданском оружии начнутся на этой или следующей неделе. Обсуждение документа будет общегосударственным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в эфире телемарафона.

"Консультации будут на этой или на следующей неделе. Мы привлекаем представителей медиа, экспертов, которые пишут на тему оружия, нардепов и военных. Мы бы хотели, чтобы это было обсуждение общегосударственное. Хотим сначала понять, на каком этапе мы находимся", - отметил он.

Клименко подчеркнул, что закон о гражданском оружии должен быть один для Украины и не может подменять подзаконные акты.

"Это очень серьезный вопрос, вопрос безопасности наших граждан, как во время войны, так и после войны. Поэтому, я думаю, что мы совместно сможем найти общий знаменатель", - отметил глава МВД.

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля Клименко заявил, что в Украине стоит рассмотреть возможность предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту, включая короткоствольное огнестрельное оружие.

По его словам, этот вопрос особенно актуален, учитывая опыт начала полномасштабной войны, когда гражданским выдавали оружие для национального сопротивления.

В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает, что легализация оружия может быть опаснее, чем кажется. По его мнению, свободный доступ к оружию не защищает людей - а наоборот, увеличивает количество трагических случаев.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины озвучил ориентировочное количество незарегистрированного оружия, находящегося в обороте. По его оценкам, речь идет о миллионах единиц, что создает серьезный вызов для правоохранительной системы.

Как сообщало РБК-Украина, Игорь Клименко также высказал позицию ведомства относительно короткоствольного оружия. Глава МВД очертил взгляды министерства на возможность расширения доступа граждан к этому виду вооружения.

