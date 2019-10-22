ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кличко собирает заседание Киеврады на 24 октября

Новости » Политика    22.10.2019 - 11:19
Кличко собирает заседание Киеврады на 24 октября
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко распорядился провести заседание Киеврады на этой неделе

Киевский городской голова Виталий Кличко собирает заседание Киеврады на 24 октября. Об этом в Facebook сообщил секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

По словам Прокопива, заседание Киеврады пройдет на этой неделе 24 октября. Также он опубликовал распоряжение Кличко о проведении пленарного заседания.

Кличко собирает заседание Киеврады на 24 октября

Фото: распоряжение Кличко

Напомним, в сентябре Кличко объявил консультации по роспуску Киеврады после того, как она не смогла собраться на очередное пленарное заседание. Отметим, роспуск Киеврады предполагает проведение досрочных выборов.

В октябре мэр в эфире "Радио Свобода" заявил, что на депутатов Киеврады оказывает давление окружение руководителя Офиса президента Андрея Богдана, бизнесмена Андрея Вавриша и народного депутата от "Слуги народа"Александра Ткаченко.

На пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор не уволил Кличко с должности главы КГГА.

"Думаю об этом.Я думаю, что Кличко против разделения (должностей мэра Киева и главы КГГА, - ред.). Я думаю, что надо разделить эти функции", - заявил Зеленский и добавил, что против закона о столице.

"Я не против закона о столице. Я обязательно буду общаться с мэром Кличко перед тем, как я решу его уволить", - заявил Зеленский.

Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА назвали сроки улучшения ситуации
Новости Украины Виталий КличкоКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь