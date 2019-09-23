Кличко подал альтернативный законопроект о столице

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко заявил, что ранее поданный закон о столице "не для самоуправления"

Городской голова Киева Виталий Кличко подал Верховной раде Украины альтернативный законопроект о столице. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ранее внесенный в Раду законопроект о столице не предполагает самоуправление и децентрализацию.

"Любой законопроект должен быть обсужден с киевлянами. Я убежден, что изучив законопроект… он не для самоуправления, не для киевлян. Мы предложили альтернативный законопроект", - отметил Кличко.

Друзі, пряма трансляція прес-конференції вже розпочалась. Приєднуйтесь! Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада включила закон о столице в повестку дня сессии. Если примут этот закон, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года. Кроме того, будут восстановлены районные советы, которые получат часть полномочий Киеврады. Сам Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

Отметим, нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан ранее не исключил своего участия в выборах мэра Киева. Также действующий городской голова Виталий Кличко подчеркивал, что намерен участвовать в следующих местных выборах.