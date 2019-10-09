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Кличко заявил о попытке влияния на депутатов Киевсовета

Новости » Политика    09.10.2019 - 18:57
Кличко заявил о попытке влияния на депутатов Киевсовета
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Речь идет о людях связанных с Богданом, Вавришем и Ткаченко

Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) и мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на депутатов Киевсовета пробовали повлиять люди из окружения руководителя Офиса президента Андрея Богдана, бизнесмена Андрея Вавриша и народного депутата Александра Ткаченко. Об этом столичный градоначальник рассказал в эфире "Радио НВ".

Кроме того, Кличко заявил, что будет называть депутатов, которые ставят собственные амбиции выше интересов киевлян.

"Я обратился к депутатам, если они не будут собираться и принимать решения для жизнедеятельности города, другого выхода не останется (как распустить Киевсовет - ред.)... Я однозначно буду называть депутатов, которые ставят собственные амбиции выше интересов киевлян", - заявил он.

Кроме того, он отметил, что депутатам Киевсовета обещали переизбрание, если "они подыграют".

"Им пообещали, если "вы сейчас нам подыгрываете, в следующие выборы вы можете снова стать депутатами". Предложения, кого-то запугивают, кого-то приглашают. Предложения приходили от персоналий, назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми - Богданом, Вавришем и Ткаченко", - отметил Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан ранее не исключил своего участия в выборах мэра Киева. Также действующий городской голова Виталий Кличко подчеркивал, что намерен участвовать в следующих местных выборах.

Кроме того, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА. Также Ткаченко подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где отметил, что претендует на должность главы КГГА.

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