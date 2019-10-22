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Кличко збирає засідання Київради на 24 жовтня

Новини » Політика    22.10.2019 - 11:19
Кличко збирає засідання Київради на 24 жовтня
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко розпорядився провести засідання Київради на цьому тижні

Київський міський голова Віталій Кличко збирає засідання Київради на 24 жовтня. Про це у Facebook повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.

За словами Прокопіва, засідання Київради пройде на цьому тижні 24 жовтня. Також він опублікував розпорядження Кличка про проведення пленарного засідання.

Кличко збирає засідання Київради на 24 жовтня

Фото: розпорядження Кличка

Нагадаємо, у вересні Кличко оголосив консультації щодо розпуску Київради після того, як вона не змогла зібратися на чергове пленарне засідання. Зазначимо, розпуск Київради передбачає проведення дострокових виборів.

У жовтні мер в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що на депутатів Київради тисне оточення керівника Офісу президента Андрія Богдана, бізнесмена Андрія Вавриша і народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка.

На прес-марафоні президент України Володимир Зеленський пояснив, чому досі не звільнив Кличка з посади голови КМДА.

"Думаю про це.Я думаю, що Кличко проти розподілу (посад мера Києва і голови КМДА, - ред.). Я думаю, що треба розділити ці функції", - заявив Зеленський і додав, що проти закону про столицю.

"Я не проти закону про столицю. Я обов'язково буду спілкуватися з мером Кличком перед тим, як я вирішу його звільнити", - заявив Зеленський.

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