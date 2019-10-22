Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко розпорядився провести засідання Київради на цьому тижні

Київський міський голова Віталій Кличко збирає засідання Київради на 24 жовтня. Про це у Facebook повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.

За словами Прокопіва, засідання Київради пройде на цьому тижні 24 жовтня. Також він опублікував розпорядження Кличка про проведення пленарного засідання.

Фото: розпорядження Кличка

Нагадаємо, у вересні Кличко оголосив консультації щодо розпуску Київради після того, як вона не змогла зібратися на чергове пленарне засідання. Зазначимо, розпуск Київради передбачає проведення дострокових виборів.

У жовтні мер в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що на депутатів Київради тисне оточення керівника Офісу президента Андрія Богдана, бізнесмена Андрія Вавриша і народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка.

На прес-марафоні президент України Володимир Зеленський пояснив, чому досі не звільнив Кличка з посади голови КМДА.

"Думаю про це.Я думаю, що Кличко проти розподілу (посад мера Києва і голови КМДА, - ред.). Я думаю, що треба розділити ці функції", - заявив Зеленський і додав, що проти закону про столицю.

"Я не проти закону про столицю. Я обов'язково буду спілкуватися з мером Кличком перед тим, як я вирішу його звільнити", - заявив Зеленський.