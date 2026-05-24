Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кличко прокоментував атаку на Київ та пообіцяв допомогу постраждалим

08:13 24.05.2026 Нд
2 хв
Мер зазначив, що наразі понад 20 людей зазнали поранень через атаку окупантів
aimg Пилип Бойко
Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)

Очільник міста проінформував, що окупанти атакували столицю десятком ракет та сотнею дронів. Він пообіцяв виділити компенсацію всім, чиє житло зазнало пошкоджень.

Мер столиці проінформував, що сьогодні у всіх локаціях, де були зафіксовані атаки, будуть відкриті оперативні штаби.

Чиновники відповідних структур будуть вивчати пошкодження і до них можна буде звернутись, щоб оформити заявку на компенсацію.

"Ми беремо на себе ті ж самі зобов'язання, як і завжди, щодо відновлення будинків та компенсації. Також проханням звертатись і надавати інформацію", - сказав мер.

Також стало відомо, що попередня інформація про те, що люди опинились у пастці в укритті під школою, що була пошкоджена, не підтвердилась.

Що ще відомо про атаку

Столиця зазнала одну з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою: дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень, а одна загинула. Уламки упали у всіх районах столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. У всіх районах не обійшлось без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротись з вогнем, а медикам надавати першу допомогу.

