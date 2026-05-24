Кличко прокоментував атаку на Київ та пообіцяв допомогу постраждалим

Очільник міста проінформував, що окупанти атакували столицю десятком ракет та сотнею дронів. Він пообіцяв виділити компенсацію всім, чиє житло зазнало пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Читайте також: Згоріли ТРЦ і ринок, зруйновані будинки: репортаж РБК-Україна з Лук'янівки у Києві
Мер столиці проінформував, що сьогодні у всіх локаціях, де були зафіксовані атаки, будуть відкриті оперативні штаби.
Чиновники відповідних структур будуть вивчати пошкодження і до них можна буде звернутись, щоб оформити заявку на компенсацію.
"Ми беремо на себе ті ж самі зобов'язання, як і завжди, щодо відновлення будинків та компенсації. Також проханням звертатись і надавати інформацію", - сказав мер.
Також стало відомо, що попередня інформація про те, що люди опинились у пастці в укритті під школою, що була пошкоджена, не підтвердилась.
Столиця зазнала одну з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою: дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень, а одна загинула. Уламки упали у всіх районах столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. У всіх районах не обійшлось без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротись з вогнем, а медикам надавати першу допомогу.