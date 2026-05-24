Кличко прокомментировал атаку на Киев и пообещал помощь пострадавшим

Мэр столицы проинформировал, что сегодня во всех локациях, где были зафиксированы атаки, будут открыты оперативные штабы.

Чиновники соответствующих структур будут изучать повреждения и к ним можно будет обратиться, чтобы оформить заявку на компенсацию.

"Мы берем на себя те же обязательства, как и всегда, по восстановлению домов и компенсации. Также просьбой обращаться и предоставлять информацию", - сказал мэр.

Также стало известно, что предварительная информация о том, что люди оказались в ловушке в укрытии под школой, которая была повреждена, не подтвердилась.