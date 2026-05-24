Кличко прокоментував атаку на Київ та пообіцяв допомогу постраждалим

08:13 24.05.2026 Нд
Мер зазначив, що наразі понад 20 людей зазнали поранень через атаку окупантів
Пилип Бойко
Кличко прокоментував атаку на Київ та пообіцяв допомогу постраждалим Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Очільник міста проінформував, що окупанти атакували столицю десятком ракет та сотнею дронів. Він пообіцяв виділити компенсацію всім, чиє житло зазнало пошкоджень.

РБК-Україна.

Мер столиці проінформував, що сьогодні у всіх локаціях, де були зафіксовані атаки, будуть відкриті оперативні штаби.

Чиновники відповідних структур будуть вивчати пошкодження і до них можна буде звернутись, щоб оформити заявку на компенсацію.

"Ми беремо на себе ті ж самі зобов'язання, як і завжди, щодо відновлення будинків та компенсації. Також проханням звертатись і надавати інформацію", - сказав мер.

Також стало відомо, що попередня інформація про те, що люди опинились у пастці в укритті під школою, що була пошкоджена, не підтвердилась.

Що ще відомо про атаку

Столиця зазнала одну з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою: дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень, а одна загинула. Уламки упали у всіх районах столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. У всіх районах не обійшлось без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротись з вогнем, а медикам надавати першу допомогу.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
