Кличко прокоментував атаку на Київ та пообіцяв допомогу постраждалим

Очільник міста проінформував, що окупанти атакували столицю десятком ракет та сотнею дронів. Він пообіцяв виділити компенсацію всім, чиє житло зазнало пошкоджень.

Мер столиці проінформував, що сьогодні у всіх локаціях, де були зафіксовані атаки, будуть відкриті оперативні штаби.

Чиновники відповідних структур будуть вивчати пошкодження і до них можна буде звернутись, щоб оформити заявку на компенсацію.

"Ми беремо на себе ті ж самі зобов'язання, як і завжди, щодо відновлення будинків та компенсації. Також проханням звертатись і надавати інформацію", - сказав мер.

Також стало відомо, що попередня інформація про те, що люди опинились у пастці в укритті під школою, що була пошкоджена, не підтвердилась.