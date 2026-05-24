Кличко прокомментировал атаку на Киев и пообещал помощь пострадавшим

Глава города проинформировал, что оккупанты атаковали столицу десятком ракет и сотней дронов. Он пообещал выделить компенсацию всем, чье жилье получило повреждения.

Мэр столицы проинформировал, что сегодня во всех локациях, где были зафиксированы атаки, будут открыты оперативные штабы.

Чиновники соответствующих структур будут изучать повреждения и к ним можно будет обратиться, чтобы оформить заявку на компенсацию.

"Мы берем на себя те же обязательства, как и всегда, по восстановлению домов и компенсации. Также просьбой обращаться и предоставлять информацию", - сказал мэр.

Также стало известно, что предварительная информация о том, что люди оказались в ловушке в укрытии под школой, которая была повреждена, не подтвердилась.