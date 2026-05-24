Кличко прокомментировал атаку на Киев и пообещал помощь пострадавшим

08:13 24.05.2026 Вс
Мэр отметил, что сейчас более 20 человек получили ранения из-за атаки оккупантов
Филипп Бойко
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Глава города проинформировал, что оккупанты атаковали столицу десятком ракет и сотней дронов. Он пообещал выделить компенсацию всем, чье жилье получило повреждения.

Мэр столицы проинформировал, что сегодня во всех локациях, где были зафиксированы атаки, будут открыты оперативные штабы.

Чиновники соответствующих структур будут изучать повреждения и к ним можно будет обратиться, чтобы оформить заявку на компенсацию.

"Мы берем на себя те же обязательства, как и всегда, по восстановлению домов и компенсации. Также просьбой обращаться и предоставлять информацию", - сказал мэр.

Также стало известно, что предварительная информация о том, что люди оказались в ловушке в укрытии под школой, которая была повреждена, не подтвердилась.

Что еще известно об атаке

Столица подверглась одной из самых мощных атак этой ночью. Атака была комбинированной: дроны и баллистические ракеты. Многие люди получили ранения, а один погиб. Обломки упали во всех районах столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ночью значительные повреждения получила и Киевская область, которая первой встретила дроны и ракеты захватчиков РФ. Во всех районах не обошлось без разрушений и пострадавших. Спасателям приходилось бороться с огнем, а медикам оказывать первую помощь.

