Кличко прокомментировал атаку на Киев и пообещал помощь пострадавшим
Глава города проинформировал, что оккупанты атаковали столицу десятком ракет и сотней дронов. Он пообещал выделить компенсацию всем, чье жилье получило повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Читайте также: Сгорели ТРЦ и рынок, разрушены дома: репортаж РБК-Украина с Лукьяновки в Киеве
Мэр столицы проинформировал, что сегодня во всех локациях, где были зафиксированы атаки, будут открыты оперативные штабы.
Чиновники соответствующих структур будут изучать повреждения и к ним можно будет обратиться, чтобы оформить заявку на компенсацию.
"Мы берем на себя те же обязательства, как и всегда, по восстановлению домов и компенсации. Также просьбой обращаться и предоставлять информацию", - сказал мэр.
Также стало известно, что предварительная информация о том, что люди оказались в ловушке в укрытии под школой, которая была повреждена, не подтвердилась.
Что еще известно об атаке
Столица подверглась одной из самых мощных атак этой ночью. Атака была комбинированной: дроны и баллистические ракеты. Многие люди получили ранения, а один погиб. Обломки упали во всех районах столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ночью значительные повреждения получила и Киевская область, которая первой встретила дроны и ракеты захватчиков РФ. Во всех районах не обошлось без разрушений и пострадавших. Спасателям приходилось бороться с огнем, а медикам оказывать первую помощь.