"Київстар" змінює правила поповнення рахунку вже з липня

Коли і що саме зміниться для абонентів

У прес-службі провідного українського оператора телекомунікацій "Київстар" розповіли про прийдешнє закриття "неактуальних способів поповнення рахунку".

Йдеться про те, що з 1 липня 2026 року припиняється можливість поповнення рахунку за допомогою послуги "Мобільний Платіж":

або через комбінацію *134#;

або через голосове меню за номером 899.

Чому правила поповнення вирішили змінити

Українцям пояснили, що таке рішення пов'язане з "поступовим виведенням з використання способів поповнення рахунку", які (з огляду на внутрішню аналітику компанії) "перестали бути актуальними".

"Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси", - констатували у "Київстарі".

Як можна буде поповнити баланс із липня

Насамкінець абонентам "Київстар" нагадали, що після запроваджених змін, поповнити рахунок без комісії можна буде:

у застосунку "Мій Київстар";

за допомогою інших доступних платіжних сервісів та банківських застосунків.

Як попросити поповнити рахунок іншу людину

Варто зазначити, що "Київстар" автоматично надає своїм абонентам послугу "Поповни мій рахунок".

"Не вистачає коштів? Попросіть своїх родичів, друзів чи знайомих абонентів "Київстар" поповнити ваш рахунок", - запропонували клієнтам.

Щоб надіслати повідомлення з проханням поповнити рахунок, необхідно набрати *132*380ХХХХХХХХХ# (де ХХХХХХХХХ - це номер абонента "Київстар").

Після цього до абонента-отримувача надійде SMS-повідомлення із проханням поповнити ваш рахунок.

Зробити це можна: