"Київстар" змінює правила поповнення рахунку вже з липня

"Київстар" вирішив відмовитись від деяких застарілих способів поповнення балансу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії.
У прес-службі провідного українського оператора телекомунікацій "Київстар" розповіли про прийдешнє закриття "неактуальних способів поповнення рахунку".
Йдеться про те, що з 1 липня 2026 року припиняється можливість поповнення рахунку за допомогою послуги "Мобільний Платіж":
Українцям пояснили, що таке рішення пов'язане з "поступовим виведенням з використання способів поповнення рахунку", які (з огляду на внутрішню аналітику компанії) "перестали бути актуальними".
"Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси", - констатували у "Київстарі".
Насамкінець абонентам "Київстар" нагадали, що після запроваджених змін, поповнити рахунок без комісії можна буде:
Варто зазначити, що "Київстар" автоматично надає своїм абонентам послугу "Поповни мій рахунок".
"Не вистачає коштів? Попросіть своїх родичів, друзів чи знайомих абонентів "Київстар" поповнити ваш рахунок", - запропонували клієнтам.
Щоб надіслати повідомлення з проханням поповнити рахунок, необхідно набрати *132*380ХХХХХХХХХ# (де ХХХХХХХХХ - це номер абонента "Київстар").
Після цього до абонента-отримувача надійде SMS-повідомлення із проханням поповнити ваш рахунок.
Зробити це можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи планує "Київстар" знову підвищувати тарифи.
Крім того, ми пояснювали, чому Національний роумінг в мирний час існувати б не міг.
Читайте також, чи можуть українці купити акції компанії.