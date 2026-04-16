"Не застраховані від зовнішніх факторів": чи планує "Київстар" знову підвищувати тарифи
11:18 16.04.2026 Чт
Що впливаж на вартість тарифів на мобільний зв'язок?
Фото: Олександр Комаров (facebook.com/alexander.komarov.9085)
Кожен перегляд тарифів на мобільний зв'язок - це вимушена реакція на ринкову реальність і не є унікальною практикою лише у "Київстар".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив президент компанії Олександр Комаров.
"Перегляд тарифів уже відбувся і нових змін найближчим часом не плануємо. Водночас ми, на жаль, не застраховані від зовнішніх факторів", - зазначив Комаров, відповічаючи на питання щодо того, чи очікувати українцям підняття цін на тарифи оператора найближчим часом.
Він також наголосив, що вартість послуг безпосередньо залежить від ринкової ситуації та стрімкого зростання цін на базові ресурси. Зокрема:
- Ріст витрат на енергію: Витрати на електроенергію у лютому 2026 року порівняно з лютим 2023-го зросли на 200%. Також спостерігається постійне здорожчання пального.
- Державні збори: Рентна плата за радіочастотний спектр за минулий рік становила 1,4 млрд грн (ріст на 37% за три роки). Витрати на радіочастотний моніторинг за цей же період збільшилися майже на 35%.
- Собівартість: Окрім ресурсів, щорічно зростають витрати на оплату праці, що безпосередньо впливає на собівартість мобільного зв'язку.