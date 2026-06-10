"Киевстар" меняет правила пополнения счета уже с июля

"Киевстар" решил отказаться от некоторых устаревших способов пополнения баланса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании.
В пресс-службе ведущего украинского оператора телекоммуникаций "Киевстар" рассказали о грядущем закрытии "неактуальных способов пополнения счета".
Речь о том, что с 1 июля 2026 года прекращается возможность пополнения счета с помощью услуги "Мобильный Платеж":
Украинцам объяснили, что такое решение связано с "постепенным выводом из использования способов пополнения счета", которые (учитывая внутреннюю аналитику компании) "перестали быть актуальными".
"Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", - констатировали в "Киевстаре".
В завершение абонентам "Киевстар" напомнили, что после введенных изменений, пополнить счет без комиссии можно будет:
Стоит отметить, что "Киевстар" автоматически предоставляет своим абонентам услугу "Пополни мой счет".
"Не хватает средств? Попросите своих родственников, друзей или знакомых абонентов "Киевстар" пополнить ваш счет", - предложили клиентам.
Чтобы отправить сообщение с просьбой пополнить счет, необходимо набрать *132*380ХХХХХХХХХХХХХ# (где ХХХХХХХХХХХ - это номер абонента "Киевстар").
После этого к абоненту-получателю поступит SMS-сообщение с просьбой пополнить ваш счет.
Сделать это можно:
Напомним, ранее мы рассказывали, планирует ли "Киевстар" снова повышать тарифы.
Кроме того, мы объясняли, почему Национальный роуминг в мирное время существовать бы не мог.
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