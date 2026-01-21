"Київстар" у повному блекауті в кількох областях внаслідок ударів по енергетиці

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив директор компанії Олександр Комаров на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, з 16,5 тисяч майданчиків "Київстару" через проблеми в енергосистемі не працює 1 тисяча.

"У нас 16,5 тисяч об'єктів, технічних споруд, підключених до електромережі. Зараз у 9 областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40-60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті - понад 50% технічної інфраструктури без електрики", - сказав він і додав, що не працює менше ніж 10% мережі.

Комаров розповів, що компанія здатна власними ресурсами збільшити удвічі кількість інженерів, які залучені до роботи при незапланованих відключеннях. За його словами, кількість працівників становить близько 5 тисяч, а оператор може забезпечити 30-40% працездатності мережі навіть у найскладніших ситуаціях.

"Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше", - сказав Комаров.