Головна » Життя » Суспільство

"Київстар" у повному блекауті в кількох областях внаслідок ударів по енергетиці

Україна, Середа 21 січня 2026 14:31
UA EN RU
"Київстар" у повному блекауті в кількох областях внаслідок ударів по енергетиці Фото: в деяких областях знеструмлена половина технічної інфраструктури компанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Внаслідок ударів по українській енергетиці інфраструктура "Київстару" в кількох областях перебуває в повному блекауті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор компанії Олександр Комаров на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, з 16,5 тисяч майданчиків "Київстару" через проблеми в енергосистемі не працює 1 тисяча.

"У нас 16,5 тисяч об'єктів, технічних споруд, підключених до електромережі. Зараз у 9 областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40-60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті - понад 50% технічної інфраструктури без електрики", - сказав він і додав, що не працює менше ніж 10% мережі.

Комаров розповів, що компанія здатна власними ресурсами збільшити удвічі кількість інженерів, які залучені до роботи при незапланованих відключеннях. За його словами, кількість працівників становить близько 5 тисяч, а оператор може забезпечити 30-40% працездатності мережі навіть у найскладніших ситуаціях.

"Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше", - сказав Комаров.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, внаслідок ударів РФ по енергооб'єктах в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Найскладніша ситуація у Києві, де після обстрілу росіян 9 січня і подальших ворожих атак виникли серйозні проблеми з теплом, водою та світлом.

З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений за дорученням президента для ліквідації наслідків обстрілів.

У ніч на 20 січня країна-агресорка завдала масованого удару по Києву та кількох інших українських містах, зокрема, по Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю та Одесі, а також по ключових енергооб’єктах.

У Повітряних силах повідомили, що ворог застосував ракети "Циркон", "Іскандер", крилаті ракети та сотні безпілотників. Основний удар росіян був спрямований по Київщині.

Після масованого ворожого удару тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C. Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.

