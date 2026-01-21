ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Киевстар" в полном блэкауте в нескольких областях вследствие ударов по энергетике

Украина, Среда 21 января 2026 14:31
UA EN RU
"Киевстар" в полном блэкауте в нескольких областях вследствие ударов по энергетике Фото: в некоторых областях обесточена половина технической инфраструктуры компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Вследствие ударов по украинской энергетике инфраструктура "Киевстара" в нескольких областях находится в полном блэкауте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор компании Александр Комаров на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, из 16,5 тысяч площадок "Киевстара" из-за проблем в энергосистеме не работает 1 тысяча.

"У нас 16,5 тысяч объектов, технических сооружений, подключенных к электросети. Сейчас в 9 областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте - более 50% технической инфраструктуры без электричества", - сказал он и добавил, что не работает менее 10% сети.

Комаров рассказал, что компания способна собственными ресурсами увеличить вдвое количество инженеров, которые привлечены к работе при незапланированных отключениях. По его словам, количество работников составляет около 5 тысяч, а оператор может обеспечить 30-40% работоспособности сети даже в самых сложных ситуациях.

"Основная сеть защищена в течение 72 часов. И мы вполне уверены, что сможем продержаться еще дольше", - сказал Комаров.

Удары по энергетике Украины

Напомним, в результате ударов РФ по энергообъектам в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Самая сложная ситуация в Киеве, где после обстрела россиян 9 января и дальнейших вражеских атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января страна-агрессор нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.

В Воздушных силах сообщили, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар россиян был направлен по Киевской области.

После массированного вражеского удара тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Электроэнергия
Новости
Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский
Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка