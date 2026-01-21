"Киевстар" в полном блэкауте в нескольких областях вследствие ударов по энергетике
Вследствие ударов по украинской энергетике инфраструктура "Киевстара" в нескольких областях находится в полном блэкауте.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор компании Александр Комаров на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, из 16,5 тысяч площадок "Киевстара" из-за проблем в энергосистеме не работает 1 тысяча.
"У нас 16,5 тысяч объектов, технических сооружений, подключенных к электросети. Сейчас в 9 областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте - более 50% технической инфраструктуры без электричества", - сказал он и добавил, что не работает менее 10% сети.
Комаров рассказал, что компания способна собственными ресурсами увеличить вдвое количество инженеров, которые привлечены к работе при незапланированных отключениях. По его словам, количество работников составляет около 5 тысяч, а оператор может обеспечить 30-40% работоспособности сети даже в самых сложных ситуациях.
"Основная сеть защищена в течение 72 часов. И мы вполне уверены, что сможем продержаться еще дольше", - сказал Комаров.
Удары по энергетике Украины
Напомним, в результате ударов РФ по энергообъектам в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Самая сложная ситуация в Киеве, где после обстрела россиян 9 января и дальнейших вражеских атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.
С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.
В ночь на 20 января страна-агрессор нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.
В Воздушных силах сообщили, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар россиян был направлен по Киевской области.
После массированного вражеского удара тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.