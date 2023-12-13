"Київстар" планує відновлення деяких сервісів сьогодні у другій половині дня

Як розповів Комаров, компанія прийняла вчора, 12 грудня, план, згідно з яким продовжує рухатись попри всі перепони. Його вдається реалізувати, втім, не зовсім вчасно.

"Ми розраховували, що зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні. Бачимо, що цього не станеться. Але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси в другій половині дня", - додав Комаров.

Збій у "Київстар"

Вчора, 12 грудня, внаслідок хакерської атаки стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі скаржились на відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора й офіційного застосунку.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".

Як розповіла Служба безпеки України, згідно з попередніми розрахунками, сьогодні, 13 грудня, мобільний оператор:

відновить фіксований інтернет для домогосподарств;

розпочне запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяло на себе хакерське угрупування "Солнцепек", які мають зв'язок з російським ГУР.