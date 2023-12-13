"Киевстар" планирует возобновление некоторых сервисов сегодня во второй половине дня

Как рассказал Комаров, компания приняла вчера, 12 декабря, план, согласно которому продолжает двигаться несмотря на все преграды. Его удается реализовать, впрочем, не совсем вовремя.

"Мы рассчитывали, что сможем возвращать некоторые сервисы в первой половине дня сегодня. Видим, что этого не произойдет. Но движемся к тому, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня", - добавил Комаров.

Сбой в "Киевстар"

Вчера, 12 декабря, в результате хакерской атаки произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Пользователи жаловались на отсутствие мобильной связи, интернета, а также проблемы с работой сайта оператора и официального приложения.

Детальнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь».

Как рассказала Служба безопасности Украины, согласно предварительным расчетам, сегодня, 13 декабря, мобильный оператор:

восстановит фиксированный интернет для домохозяйств;

начнет запуск мобильной связи и интернета.

Ответственность за атаку на "Киевстар" взяла на себя хакерская группировка "Солнцепек", имеющая связь с российским ГУР.