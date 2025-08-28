Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ: що це означає

Повідомляється, що Держслужба з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення про визнання Київської митрополії УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Такому рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Проведене дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Відповідно було направлено КМ УПЦ припис про усунення порушення закону.

У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.