УПЦ МП дали дедлайн: які строки на розрив зв'язків з Росією

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов’язала Українську православну церкву (Московського патріархату - ред.) до 18 серпня усунути порушення законодавства, пов’язані з виявленою афілійованістю з Російською православною церквою.

"За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", - йдеться у документі.

Зазначається, що відповідно до законодавства, УПЦ МП зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року

За підсумками проведеного дослідження встановлено, що Київська митрополія УПЦ МП має ознаки афілійованості з Російською православною церквою, попри спроби дистанціюватися від Московського патріархату.

Для виконання припису державного органу митрополит УПЦ МП Онуфрій повинен надати рішення вищих церковних інституцій щодо виходу УПЦ зі складу РПЦ та визнання недійсними для УПЦ усіх положень статуту РПЦ.

Також документ зобов’язує відкликати представників УПЦ - священників, ченців і черниць - з усіх керівних і канонічних органів РПЦ, зокрема синоду, архієрейського й помісного соборів, синодальних відділів та інших структур.

У приписі йдеться і про необхідність визнання недійсними рішень РПЦ щодо анексії єпархій УПЦ та призначення керівників єпархіальних управлінь. Крім того, митрополита Онуфрія зобов’язано публічно - усно або письмово - заявити про незгоду з участю в управлінських органах РПЦ і подати заяву про припинення відповідних повноважень та зв’язків із РПЦ.