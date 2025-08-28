Киевскую митрополию УПЦ признали аффилированной с РПЦ: что это значит

Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия Украинской православной церкви имеет признаки аффилиации с Русской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.
Сообщается, что Госслужба по этнополитике и свободе совести приняла решение о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
Такому решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.
Проведенное исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Соответственно было направлено КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона.
В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.
Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.
Заметим, что в целом процедура должна проходить следующим образом:
Заметим, что еще в начале июля стало известно, что Киевская митрополия Украинской православной церкви, несмотря на публичные заявления о независимости, сохраняет связь с Русской православной церковью.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязала Украинскую православную церковь устранить нарушения законодательства, связанные с выявленной аффилированностью с Русской православной церковью до 18 августа.
Стоит добавить, что еще с августа 2024 года Рада приняла закон, позволяющий запрещать религиозные организации, связанные с РФ. Если Госэтнополитики обнаруживает признаки аффилированности, у организации есть 9 месяцев, чтобы устранить их.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины на основании собранной информации лишили гражданства Украины предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.
Выяснилось, что у митрополита есть российский паспорт. РБК-Украина уже получило фото документа.
По информации правоохранителей, митрополит Онуфрий получил паспорт РФ еще в 2002 году.