В Київській області розгорнули перші "Вагони незламності"

За словами Свириденко, "Вагони незламності" - це додаткове рішення до існуючих стаціонарних "пунктів незламності". Перші сім вагонів запрацювали у Київській області, загалом переобладнано 100 вагонів. Вони взяті з неробочого вагонного парку.

"Тут є повноцінна система опалення, старлінк, побутова техніка, окремі зони для сімей із дітьми та для домашніх улюбленців. Один вагон може одночасно прийняти близько 40 людей", - сказано у повідомленні.

За заявою "Укрзалізниці", три "Вагони незламності" діють у Броварах, два у Борисполі, а ще два - у Василькові (станція Васильків-Центр).

"У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю. Також є все необхідне для дітей - мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри. Для пасажирів з улюбленцями ми приготували смаколики у дружньому до тварин купе", - сказано у повідомленні.