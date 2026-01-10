В Київській області розгорнули перші "Вагони незламності"

В Київській області з 10 січня запрацювали перші "Вагони незламності" від "Укрзалізниці". Це фактично ті ж самі "пункти незламності", але на базі пасажирських вагонів, які взято з неробочого парку залізничних перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Юлії Свириденко та "Укрзалізницю".
За словами Свириденко, "Вагони незламності" - це додаткове рішення до існуючих стаціонарних "пунктів незламності". Перші сім вагонів запрацювали у Київській області, загалом переобладнано 100 вагонів. Вони взяті з неробочого вагонного парку.
"Тут є повноцінна система опалення, старлінк, побутова техніка, окремі зони для сімей із дітьми та для домашніх улюбленців. Один вагон може одночасно прийняти близько 40 людей", - сказано у повідомленні.
За заявою "Укрзалізниці", три "Вагони незламності" діють у Броварах, два у Борисполі, а ще два - у Василькові (станція Васильків-Центр).
"У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю. Також є все необхідне для дітей - мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри. Для пасажирів з улюбленцями ми приготували смаколики у дружньому до тварин купе", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, після масовавного ракетно-дронового удару по Києву 9 січня по всій столиці ввели екстрені відключення електроенергії. Також є великі проблеми з теплопостачанням та водою, почалося злиття води з систем опалення.
У КМДА пояснили, що злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Такий крок дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання. Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.
Станом на ранок 10 січня у Києві повернули теплопостачання приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Продовжуються відновлювальні роботи. Також у столиці все ще діють екстрені відключення електроенергії.