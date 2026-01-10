В Киевской области развернули первые "Вагоны несокрушимости"

В Киевской области с 10 января заработали первые "Вагоны несокрушимости" от "Укрзализныци". Это фактически те же самые "пункты несокрушимости", но на базе пассажирских вагонов, которые взяты из нерабочего парка железнодорожных перевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко и"Укрзализныцю".
По словам Свириденко, "Вагоны несокрушимости" - это дополнительное решение к существующим стационарным "пунктам несокрушимости". Первые семь вагонов заработали в Киевской области, всего переоборудовано 100 вагонов. Они взяты из нерабочего вагонного парка.
"Здесь есть полноценная система отопления, старлинк, бытовая техника, отдельные зоны для семей с детьми и для домашних любимцев. Один вагон может одновременно принять около 40 человек", - сказано в сообщении.
По заявлению "Укрзализныци", три "Вагона несокрушимости" действуют в Броварах, два в Борисполе, а еще два - в Василькове (станция Васильков-Центр).
"В вагонах несокрушимости можно погреться, зарядить гаджеты, присоединиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатного согревающего чая. Также есть все необходимое для детей - мультики, игры, раскраски, книги и настольные игры. Для пассажиров с любимцами мы приготовили вкусности в дружественном к животным купе", - говорится в сообщении.
Отметим, после массированного ракетно-дронового удара по Киеву 9 января по всей столице ввели экстренные отключения электроэнергии. Также есть большие проблемы с теплоснабжением и водой, началось сливание воды из систем отопления.
В КГГА объяснили, что слив воды является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре. Такой шаг позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.
По состоянию на утро 10 января в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы. Также в столице все еще действуют экстренные отключения электроэнергии.