У Київській області пошкоджено ЛЕП через падіння уламків дрону: люди залишились без світла

Через падіння уламків безпілотника у Київській області пошкоджено лінію електропередачі. Майже пів тисячі абонентів залишилися без електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.
"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів", - сказано у повідомленні.
Окрім того, через російську атаку пошкоджено мережі в Миколаївській області. Було знеструмлено два населених пункти.
Через технологічні порушення, які виникли на одній з ТЕЦ, сьогодні зранку у Києві тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів. Наразі всіх заживили за резервною лінією.
Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі в Київській області.
Через негоду (грозовий шторм) вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.
Через щільні обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні атаки без електрики залишається частина споживачів у Чернігівській області.
Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Під час повітряної тривоги вночі 20 червня пролунали вибухи у Києві та області, Львові та Запоріжжі.
Зокрема, у Києві та області ППО відпрацювала по ворожих "Шахедах".
Росіяни також вдарили по Запоріжжю балістичними ракетами та С-300 по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі.
У Львові "Шахеди" атакували об'єкт критичної інфраструктури, почалася пожежа.
Загалом окупанти випустили по Україні 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно збиті українською ППО.
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