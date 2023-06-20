У Київській області пошкоджено ЛЕП через падіння уламків дрону: люди залишились без світла

"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, через російську атаку пошкоджено мережі в Миколаївській області. Було знеструмлено два населених пункти.

Ситуація в регіонах

Через технологічні порушення, які виникли на одній з ТЕЦ, сьогодні зранку у Києві тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів. Наразі всіх заживили за резервною лінією.

Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі в Київській області.

Через негоду (грозовий шторм) вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.

Ситуація в прифронтових регіонах

Через щільні обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні атаки без електрики залишається частина споживачів у Чернігівській області.

Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нічна атака по Україні

Під час повітряної тривоги вночі 20 червня пролунали вибухи у Києві та області, Львові та Запоріжжі.

Зокрема, у Києві та області ППО відпрацювала по ворожих "Шахедах".

Росіяни також вдарили по Запоріжжю балістичними ракетами та С-300 по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі.

У Львові "Шахеди" атакували об'єкт критичної інфраструктури, почалася пожежа.

Загалом окупанти випустили по Україні 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно збиті українською ППО.

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