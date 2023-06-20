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Нічна атака на Запоріжжі: стали відомі наслідки ворожих ударів

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Запоріжжя, Вівторок 20 червня 2023 04:22
Нічна атака на Запоріжжі: стали відомі наслідки ворожих ударів Фото: голова Запорізької ОВА розповів про наслідки ворожих повітряних атак (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі та передмісті під час нічної повітряної атаки противник завдав ударів по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької військової обласної адміністрації Юрія Малашка у Telegram.

Внаслідок ворожих атак, що попередньо, постраждалих серед громадян немає.

"Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога. Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку", - розповів чиновник.

Також зазначається, що на місцях працюють фахівці над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

"Доки російські снаряди нищать цивільні об'єкти, воюють з мирними людьми та тваринами, ЗСУ продовжує шлях до звільнення нашої землі та довгоочікуваної перемоги", - наголошує глава ОВА.

Нічна атака РФ 20 червня

Російські окупанти в ніч на 20 червня знову влаштували повітряну атаку на різні міста України, і майже по всій країні були оголошені повітряні тривоги.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили громадян про загрозу ворожих атак з використанням ударних безпілотників Shahed та ракет, у тому числі балістичних.

Тим часом у різних регіонах почали повідомляти про звуки вибухів та роботу ППО. Зокрема, вибухи сталися у Запоріжжі.

Також стало відомо про роботу ППО у Києві та області на тлі нічної атаки супротивника із застосуванням "Шахедів".

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