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Окупанти атакували Львів: у місті є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

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Львів, Вівторок 20 червня 2023 06:22
Окупанти атакували Львів: у місті є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Фото: у Львові внаслідок російського авіаудару є руйнування (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Львів зазнав ворожої повітряної атаки в ніч проти 20 червня, і російські загарбники завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Внаслідок ворожої атаки у Львові, на щастя, постраждалих немає.

"Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали", - розповіли чиновник.

Також він додав, що на місці пригоди була пожежа, і зараз там продовжують працювати всі екстрені служби.

Нічна повітряна атака 20 червня

Цієї ночі РФ зробила чергову атаку по містах України, із застосуванням ударних дронів "Шахед" і ракет. У Повітряних силах попереджали також про загрозу використання противником балістичних ракет під час атаки.

Майже у всіх областях була оголошена повітряна тривога. У різних регіонах повідомляли про роботу протиповітряної оборони, зокрема стало відомо про роботу ППО у Києві та області.

Крім того, в кількох областях чули вибухи, зокрема вони прогриміли у Запоріжжі. Там війська РФ атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.

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Львів Вибух Авіаудари Війна Росії проти України
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