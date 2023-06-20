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РФ запустила балістику по Запоріжжю та ще 35 дронів по Україні: як відпрацювала ПВО

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 08:45
РФ запустила балістику по Запоріжжю та ще 35 дронів по Україні: як відпрацювала ПВО Фото: під час атаки по Україні вночі РФ застосувала 35 дронів та балістику по Запоріжжю 20 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нічної масованої атаки по Україні російські війська запустили 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно збиті українською ППО. Крім того, по Запоріжжю окупанти вдарили балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, в ніч на 20 червня РФ завдала удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об’єктах України.

"Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні", - йдеться в повідомленні.

При цьому, 30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Звідки РФ запускала дрони?

Пуски здійснювались з північного та південного напрямків - Брянська область РФ та східне узбережжя Азовського моря.

Куди припав основний удар "шахедів"?

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів - Київ та область.

"Тут знищено понад два десятки "шахедів", - зазначили військові.

Удар балістикою по Запоріжжю

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою - ракетами "Іскандер-М"/С-300.

Атака по Україні 20 червня

Вночі у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Незабаром вибухи під час тривоги пролунали у Запоріжжі та Львові. У Києві та області працювала ППО.

У Запоріжжі удар балістичними ракетами та С-300 припав по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі. Спочатку повідомлялося про 7 ракет С-300, які ворог запустив по Запоріжжю та передмістю. У Львові дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури, почалася пожежа. Докладніше про наслідки обстрілу України 20 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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РФ запустила балістику по Запоріжжю та ще 35 дронів по Україні: як відпрацювала ПВО
РФ запустила балістику по Запоріжжю та ще 35 дронів по Україні: як відпрацювала ПВО
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