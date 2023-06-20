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В Києві зранку зникло світло в деяких районах, затримується електротранспорт: в чому причина

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Київ, Вівторок 20 червня 2023 09:28
В Києві зранку зникло світло в деяких районах, затримується електротранспорт: в чому причина Фото: в Києві зранку зникло світло в деяких районах, затримується електротранспорт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві в деяких районах з ранку вівторка, 20 червня, не було електрики, зупинявся електротранспорт. Наразі тролейбуси та трамваї йдуть із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Судячи з коментарів під одним з постів на сторінці "Київські електромережі" у Facebook, світло було відсутнє в районі станції метро Тараса Шевченка, по вулиці Дністровській, Волоській. Крім того, вчора не було світла і по вулиці Булаховського, але як розповіли в ДТЕК, світло тут мали повернути о 4:00 ранку.

Що трапилося?

За даними ДТЕК, о 7:47 аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції ДТЕК "Київські електромережі". Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.

"Енергетики протягом 20 хвилин оперативно відновили електропостачання мешканцям трьох районів столиці", - йдеться у повідомленні, при цьому в 8:12 світло у вказаних районах вже було.

Затримки електротранспорту

За даними Київпастранс, і хоч електропостачання вже відновлено, рух тролейбусів і трамваїв відбувається з відхиленням від графіка. А саме:

  • тролейбуси - №№24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47;
  • трамваї - 11,12,16,17,18,19 по пр. Івасюка, пр. С. Бандери, вул. Теліги, вул.Кирилівська, вул.Йорданська, вул.Глибочицька.

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