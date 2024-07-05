ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області через атаку "Шахедів" пошкоджені будинки

П'ятниця 05 липня 2024 07:32
UA EN RU
У Київській області через атаку "Шахедів" пошкоджені будинки Ілюстративне фото: у Макарівській громаді Київської області через падіння уламків БПЛА пошкоджені будинки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок нічної ворожої повітряної атаки із застосуванням "Шахедів" у Макарівській громаді Київської області були пошкоджені приватні будинки в одному з населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівського міського голову Вадима Токара.

Він зазначив, що пошкодження цивільної інфраструктури сталося через падіння уламків збитої ворожої повітряної цілі.

"Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль", - йдеться в публікації мера у Telegram.

За його словами, в будинках були вибиті вікна, також пошкоджені двері та дахи.

На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв.

"Всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків", - поінформував Токар.

Він також закликав не ігнорувати повідомлення про повітряні тривоги.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників з пізнього вечора 4 липня в різних областях України була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу сил та засобів ППО в Київській області, а через деякий час - і на підступах до Києва.

Крім того, в Одеській області також тривала бойова робота по відбиттю ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Атака дронів
NEWS
За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора
За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція