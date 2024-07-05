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На підступах до Києва велася робота ППО

Київ, П'ятниця 05 липня 2024 02:17
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На підступах до Києва велася робота ППО Фото: на підступах до Києва сили ППО збивають ворожі "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У передмісті Києва працювала протиповітряна оборона (ППО) по дронах "Шахед", які рухалися з області в напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав він близько другої ночі.

О 2:18 Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій повітряної тривоги у Києві.

Атака "Шахедами" по Україні

Близько 1:40 у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через атаку російськими ударними безпілотниками. Першу тривогу було оголошено через загрозу ракетного удару.

Ввечері 4 липня російський агресор запустив по Україні ударні безпілотники. Дрони спочатку летіли з півночі, а пізніше з'явилися нові групи "Шахедів" і з півдня.

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