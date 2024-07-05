У Київській області сили ППО відбивають атаку "Шахедів"
У Київській області у ніч проти 5 липня працюють сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію у регіоні ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в заяві адміністрації.
Жителів Київської області також закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Крім того, громадянам нагадали про важливість дотримування інформ-тиші.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в КОВА.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, війська РФ регулярно намагаються завдавати по Україні ударів дронами-камікадзе "Шахед" іранського виробництва.
Так, пізно ввечері 4 липня російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по території Україні. Спочатку запуск був здійснений з півночі, проте пізніше були зафіксовані нові групи "Шахедів" і з півдня також.
Раніше також повідомлялося, що минулої ночі ворог запускав по Україні 22 безпілотники, з яких 21 був знищений силами протиповітряної оборони.
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