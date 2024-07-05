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В Одеській області також збивають ворожі "Шахеди"

П'ятниця 05 липня 2024 02:26
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В Одеській області також збивають ворожі "Шахеди" Фото: в Одеській облатсі повідомили про роботу ППО через "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одеській області у ніч проти 5 липня ведеться робота протиповітряної оборони через ворожі ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти запустили для атаки по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука.

"Одещина. Йде бойова робота ППО", - написав він у своєму Telegram близько другої години ночі.

В місцевих пабліках також повідомляли про вибухи, які було чути в області, зокрема в районі Чорноморська.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про рух "Шахедів" в Одеській області та в її напрямку з інших регіонів. Ворог запускав нову групу дронів-камікадзе у бік Одеської області з акваторії Чорного моря.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників з пізнього вечора 4 липня в різних областях України була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу сил та засобів ППО в Київській області, а через деякий час - і на підступах до Києва.

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Одеса ППО Атака дронів
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