ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія знову атакує Україну "Шахедами" з півночі: де їх помітили

Україна, Четвер 04 липня 2024 22:53
UA EN RU
Росія знову атакує Україну "Шахедами" з півночі: де їх помітили Ілюстративне фото: росіяни запустили "Шахеди" по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, увечері запустили свої ударні дрони "Шахед" по Україні. Вони летять з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у Сумській області. Вони летять у бік Чернігівської області.


Росія знову атакує Україну &quot;Шахедами&quot; з півночі: де їх помітилиФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Оновлено 22:56

За інформацією Повітряних сил, група "Шахедів" летить через Чернігівську область у західному напрямку.

При цьому група безпілотників через Сумську область прямує до Полтавської.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати по Україні ударів дронами-камікадзе "Шахед", які їм надає Іран.

Остання така атака була вчора, 3 липня. Тоді росіяни теж запускали дрони лише з півночі. Їх збивали у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Всього ворог запустив 22 безпілотники, 21 з них було знищено силами протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція