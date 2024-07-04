Росія знову атакує Україну "Шахедами" з півночі: де їх помітили
Російські окупанти сьогодні, 4 липня, увечері запустили свої ударні дрони "Шахед" по Україні. Вони летять з півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у Сумській області. Вони летять у бік Чернігівської області.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Оновлено 22:56
За інформацією Повітряних сил, група "Шахедів" летить через Чернігівську область у західному напрямку.
При цьому група безпілотників через Сумську область прямує до Полтавської.
Атаки "Шахедів"
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати по Україні ударів дронами-камікадзе "Шахед", які їм надає Іран.
Остання така атака була вчора, 3 липня. Тоді росіяни теж запускали дрони лише з півночі. Їх збивали у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Всього ворог запустив 22 безпілотники, 21 з них було знищено силами протиповітряної оборони.
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