Росія знову атакує Україну "Шахедами" з півночі: де їх помітили

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, увечері запустили свої ударні дрони "Шахед" по Україні. Вони летять з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

При цьому група безпілотників через Сумську область прямує до Полтавської.

За інформацією Повітряних сил, група "Шахедів" летить через Чернігівську область у західному напрямку.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у Сумській області. Вони летять у бік Чернігівської області.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати по Україні ударів дронами-камікадзе "Шахед", які їм надає Іран.

Остання така атака була вчора, 3 липня. Тоді росіяни теж запускали дрони лише з півночі. Їх збивали у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Всього ворог запустив 22 безпілотники, 21 з них було знищено силами протиповітряної оборони.

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