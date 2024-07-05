В Киевской области из-за атаки "Шахедов" повреждены дома
В результате ночной вражеской воздушной атаки с применением "Шахедов" в Макаровской общине Киевской области были повреждены частные дома в одном из населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макаровского городского голову Вадима Токара.
Он отметил, что повреждение гражданской инфраструктуры произошло из-за падения обломков сбитой вражеской воздушной цели.
"Сегодня ночью Макаровская община была атакована враждебными БПЛА. По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль", - говорится в публикации мэра в Telegram.
По его словам, в домах были выбиты окна, также повреждены двери и крыши.
К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
"Все необходимые службы работают на месте происшествия по описанию, фиксации и ликвидации последствий", - проинформировал Токар.
Он также призвал не игнорировать сообщения о воздушных тревогах.
Ночная атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников с позднего вечера 4 июля в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области, а через некоторое время - и на подступах к Киеву.
Кроме того, в Одесской области также велась боевая работа по отражению вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.
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