В Киевской области 56 тысяч домов остались без света из-за ночной атаки РФ

Киевская область, Суббота 17 января 2026 10:05
в Киевской области 56 тысяч домов остались без света из-за атаки РФ
Автор: Татьяна Степанова

В Бучанском районе Киевской области из-за российской атаки ночью 17 января 56 тысяч домов остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Из-за ночной атаки без света остались 56 тысяч семей Бучанского района", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Ситуацию осложняет мороз.

В компании также напомнили, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения света.

Отключение света в Украине

Напомним, в субботу, 17 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины. Причиной введения таких мер являются последствия массированных комбинированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

Отметим, 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.

Вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

В ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве, где сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией и отоплением.

