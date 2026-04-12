Київська кільцева електричка змінює графік: які рейси і коли не поїдуть

Нові сервіси та рейси "Укрзалізниці"

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" спільно з молдовськими залізничниками запустила тестовий етап маршруту Київ-Кишинів, що передбачає зупинку безпосередньо біля аеропорту молдовської столиці.

Крім того, компанія продовжує цифровізацію послуг: онлайн-продаж квитків на приміські рейси став доступним ще у семи областях України. Також сервіс купівлі квитків у застосунку став доступним для студентів, які тепер можуть оформлювати пільгові поїздки на електрички без черг у касах.