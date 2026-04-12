Киевская кольцевая электричка меняет график: какие рейсы и когда не поедут

Новые сервисы и рейсы "Укрзализныци"

Напомним, недавно "Укрзализныця" совместно с молдавскими железнодорожниками запустила тестовый этап маршрута Киев-Кишинев, предусматривающий остановку непосредственно возле аэропорта молдавской столицы.

Кроме того, компания продолжает цифровизацию услуг: онлайн-продажа билетов на пригородные рейсы стала доступна еще в семи областях Украины. Также сервис покупки билетов в приложении стал доступен для студентов, которые теперь могут оформлять льготные поездки на электрички без очередей в кассах.