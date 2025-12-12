Київська електричка переходить на новий графік: що зміниться з 14 грудня

Електричка знову курсуватиме повним кільцем

З 14 грудня вперше за три роки київська міська електричка знову курсуватиме повним кільцем. Також змінюється і розклад: час відправлення коригують у межах 10 хвилин від чинного.

В "УЗ" пояснюють, що це дозволить краще поєднати пересадки з приміськими поїздами та налаштувати тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.

У компанії зазначили, що весь рухомий склад Kyiv City Express тепер оновлений - електрички не старші року після капітальної модернізації.

Актуальний розклад опублікують 14 грудня на офіційному сайті Kyiv City Express.

Також у 2026 році "Укрзалізниця" планує розширювати цифрові сервіси - можливості застосунку та мережу терміналів самообслуговування.

Час відправлення електрички коригують у межах 10 хвилин від чинного (скриншот)