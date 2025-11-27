До Німеччини з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові міжнародні маршрути
"Укрзалізниця" запроваджує оновлені стиковки, які спростять подорожі з України до Німеччини та у зворотному напрямку. У новому графіку руху 2025-2026 пасажири зможуть діставатися німецьких міст з однією пересадкою.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
До Німеччини з однією пересадкою
Такі зміни стали актуальними з огляду на зростання кількості українців у Німеччині. На кінець 2024 року там проживало понад 1,14 млн громадян України, які отримали тимчасовий захист.
Водночас транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею з грудня 2025 року збільшиться на 54% - з 11 до 17 прямих поїздів.
Пересадки у Перемишлі
Поїзд №51К Київ - Перемишль:
- Прибуття: 05:00
- Пересадка: EC134 Via Regia Перемишль - Лейпциг (07:12)
- Лейпциг - один з ключових залізничних хабів Саксонії з доступом до швидкісних маршрутів Європи.
Поїзд №63/64 Харків - Перемишль
- Прибуття: 16:59
- Пересадка: EN417 Carpatia Перемишль - Прага - Мюнхен (17:51)
- Зручний варіант для поїздок до столиці Баварії через Прагу.
Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль
- Прибуття: 08:18
- Пересадка: EC58 Galicja Перемишль - Берлін (09:09)
- Один із найпопулярніших маршрутів до Берліна.
Усі стиковки синхронізовані в обох напрямках, що забезпечує комфортне повернення в Україну.
Сполучення з Німеччиною через Перемишль (скриншот)
Пересадки у Холмі
Поїзд №119/120 Дніпро - Холм
- Прибуття: 18:08
- Пересадка №1: поїзд №440 до Устки (18:18)
- Пересадка №2: Варшава Центральна - рейс Варшава - Берлі - Свіноуйсьце (21:31)
- Прибуття до Берліна - близько 06:00 ранку.
Також до Берліна курсують нічні поїзди EC430 та EC440 з Перемишля та Холма.
Сполучення з Німеччиною через Холм (скриншот)
Розширення міжнародних рейсів
"Укрзалізниця" повідомляє, що й надалі працюватиме над розширенням міжнародних напрямків та узгодженням їх із розкладом європейських залізниць, аби українці могли подорожувати швидше та зручніше.
Новий графік "Укрзалізниці" на 2025-2026
27 листопада "Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. З'явиться 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.
Більшість міжнародних поїздів відправлятиметься у напрямку Польщі: три до Перемишля, один - до Хелма. Вперше "УЗ" запускає пряме сполучення Берегове-Будапешт, маршрут пролягатиме через станцію через станцію Феріхедь - це аеропорт Будапешта.
Внутрішні нові рейси відправлятимуться:
- Барвінкове (Краматорськ) - Чоп
- Кривий Ріг - Івано-Франківськ
- Харків - Ужгород
Про всі новинки від "Укрзалізниці" можна дізнатись у нашому повному огляді графіку поїздів на 2025-2026 року.