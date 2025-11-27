ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

До Німеччини з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові міжнародні маршрути

Четвер 27 листопада 2025 16:17
UA EN RU
До Німеччини з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові міжнародні маршрути Добратись до Німеччини залізницею стане легше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

"Укрзалізниця" запроваджує оновлені стиковки, які спростять подорожі з України до Німеччини та у зворотному напрямку. У новому графіку руху 2025-2026 пасажири зможуть діставатися німецьких міст з однією пересадкою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

До Німеччини з однією пересадкою

Такі зміни стали актуальними з огляду на зростання кількості українців у Німеччині. На кінець 2024 року там проживало понад 1,14 млн громадян України, які отримали тимчасовий захист.

Водночас транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею з грудня 2025 року збільшиться на 54% - з 11 до 17 прямих поїздів.

Пересадки у Перемишлі

Поїзд №51К Київ - Перемишль:

  • Прибуття: 05:00
  • Пересадка: EC134 Via Regia Перемишль - Лейпциг (07:12)
  • Лейпциг - один з ключових залізничних хабів Саксонії з доступом до швидкісних маршрутів Європи.

Поїзд №63/64 Харків - Перемишль

  • Прибуття: 16:59
  • Пересадка: EN417 Carpatia Перемишль - Прага - Мюнхен (17:51)
  • Зручний варіант для поїздок до столиці Баварії через Прагу.

Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль

  • Прибуття: 08:18
  • Пересадка: EC58 Galicja Перемишль - Берлін (09:09)
  • Один із найпопулярніших маршрутів до Берліна.

Усі стиковки синхронізовані в обох напрямках, що забезпечує комфортне повернення в Україну.

До Німеччини з однією пересадкою: &quot;Укрзалізниця&quot; запускає нові міжнародні маршрутиСполучення з Німеччиною через Перемишль (скриншот)

Пересадки у Холмі

Поїзд №119/120 Дніпро - Холм

  • Прибуття: 18:08
  • Пересадка №1: поїзд №440 до Устки (18:18)
  • Пересадка №2: Варшава Центральна - рейс Варшава - Берлі - Свіноуйсьце (21:31)
  • Прибуття до Берліна - близько 06:00 ранку.

Також до Берліна курсують нічні поїзди EC430 та EC440 з Перемишля та Холма.

До Німеччини з однією пересадкою: &quot;Укрзалізниця&quot; запускає нові міжнародні маршрутиСполучення з Німеччиною через Холм (скриншот)

Розширення міжнародних рейсів

"Укрзалізниця" повідомляє, що й надалі працюватиме над розширенням міжнародних напрямків та узгодженням їх із розкладом європейських залізниць, аби українці могли подорожувати швидше та зручніше.

Новий графік "Укрзалізниці" на 2025-2026

27 листопада "Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. З'явиться 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.

Більшість міжнародних поїздів відправлятиметься у напрямку Польщі: три до Перемишля, один - до Хелма. Вперше "УЗ" запускає пряме сполучення Берегове-Будапешт, маршрут пролягатиме через станцію через станцію Феріхедь - це аеропорт Будапешта.

Внутрішні нові рейси відправлятимуться:

  • Барвінкове (Краматорськ) - Чоп
  • Кривий Ріг - Івано-Франківськ
  • Харків - Ужгород

Про всі новинки від "Укрзалізниці" можна дізнатись у нашому повному огляді графіку поїздів на 2025-2026 року.

