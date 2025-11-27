До Німеччини з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові міжнародні маршрути

"Укрзалізниця" запроваджує оновлені стиковки, які спростять подорожі з України до Німеччини та у зворотному напрямку. У новому графіку руху 2025-2026 пасажири зможуть діставатися німецьких міст з однією пересадкою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram .

До Німеччини з однією пересадкою

Такі зміни стали актуальними з огляду на зростання кількості українців у Німеччині. На кінець 2024 року там проживало понад 1,14 млн громадян України, які отримали тимчасовий захист.

Водночас транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею з грудня 2025 року збільшиться на 54% - з 11 до 17 прямих поїздів.

Пересадки у Перемишлі

Поїзд №51К Київ - Перемишль:

Прибуття: 05:00

Пересадка: EC134 Via Regia Перемишль - Лейпциг (07:12)

Лейпциг - один з ключових залізничних хабів Саксонії з доступом до швидкісних маршрутів Європи.

Поїзд №63/64 Харків - Перемишль

Прибуття: 16:59

Пересадка: EN417 Carpatia Перемишль - Прага - Мюнхен (17:51)

Зручний варіант для поїздок до столиці Баварії через Прагу.

Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль

Прибуття: 08:18

Пересадка: EC58 Galicja Перемишль - Берлін (09:09)

Один із найпопулярніших маршрутів до Берліна.

Усі стиковки синхронізовані в обох напрямках, що забезпечує комфортне повернення в Україну.

Сполучення з Німеччиною через Перемишль (скриншот)

Пересадки у Холмі

Поїзд №119/120 Дніпро - Холм

Прибуття: 18:08

Пересадка №1: поїзд №440 до Устки (18:18)

Пересадка №2: Варшава Центральна - рейс Варшава - Берлі - Свіноуйсьце (21:31)

Прибуття до Берліна - близько 06:00 ранку.

Також до Берліна курсують нічні поїзди EC430 та EC440 з Перемишля та Холма.

Сполучення з Німеччиною через Холм (скриншот)

Розширення міжнародних рейсів

"Укрзалізниця" повідомляє, що й надалі працюватиме над розширенням міжнародних напрямків та узгодженням їх із розкладом європейських залізниць, аби українці могли подорожувати швидше та зручніше.