Общество Образование Деньги Изменения

Киевская электричка переходит на новый график: что изменится с 14 декабря

Kyiv City Express будет курсировать по новому графику (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" с 14 декабря возобновляет движение городской электрички Kyiv City Express полным кольцом и меняет график рейсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.

Электричка снова будет курсировать полным кольцом

С 14 декабря впервые за три года киевская городская электричка снова будет курсировать полным кольцом. Также меняется и расписание: время отправления корректируют в пределах 10 минут от действующего.

В "УЗ" объясняют, что это позволит лучше совместить пересадки с пригородными поездами и настроить тактовое движение поездов дальнего следования во Львов.

В компании отметили, что весь подвижной состав Kyiv City Express теперь обновлен - электрички не старше года после капитальной модернизации.

Актуальное расписание опубликуют 14 декабря на официальном сайте Kyiv City Express.

Также в 2026 году "Укрзализныця" планирует расширять цифровые сервисы - возможности приложения и сеть терминалов самообслуживания.

Время отправления электрички корректируют в пределах 10 минут от действующего (скриншот)

Новый график "УЗ"

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который начнет действовать уже 14 декабря. Компания расширяет сеть внутренних и международных рейсов, оптимизирует расписание и вводит новые модели перевозок, чтобы обеспечить высокий комфорт и доступность путешествий для пассажиров по всей Украине и за ее пределами.

Компания запускает 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенно обновит действующие рейсы.

Кроме этого, "Укрзализныця" вводит так называемое тактовое движение между Киевом и Львовом, поезда будут курсировать между городами каждый час. Также теперь украинцам будет удобнее добираться в Германию, это можно будет сделать только с одной пересадкой. Дорога из Киева в Берлин будет занимать 20 часов.

