Киевская электричка переходит на новый график: что изменится с 14 декабря

"Укрзализныця" с 14 декабря возобновляет движение городской электрички Kyiv City Express полным кольцом и меняет график рейсов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.
С 14 декабря впервые за три года киевская городская электричка снова будет курсировать полным кольцом. Также меняется и расписание: время отправления корректируют в пределах 10 минут от действующего.
В "УЗ" объясняют, что это позволит лучше совместить пересадки с пригородными поездами и настроить тактовое движение поездов дальнего следования во Львов.
В компании отметили, что весь подвижной состав Kyiv City Express теперь обновлен - электрички не старше года после капитальной модернизации.
Актуальное расписание опубликуют 14 декабря на официальном сайте Kyiv City Express.
Также в 2026 году "Укрзализныця" планирует расширять цифровые сервисы - возможности приложения и сеть терминалов самообслуживания.
"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который начнет действовать уже 14 декабря. Компания расширяет сеть внутренних и международных рейсов, оптимизирует расписание и вводит новые модели перевозок, чтобы обеспечить высокий комфорт и доступность путешествий для пассажиров по всей Украине и за ее пределами.
Компания запускает 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенно обновит действующие рейсы.
Кроме этого, "Укрзализныця" вводит так называемое тактовое движение между Киевом и Львовом, поезда будут курсировать между городами каждый час. Также теперь украинцам будет удобнее добираться в Германию, это можно будет сделать только с одной пересадкой. Дорога из Киева в Берлин будет занимать 20 часов.