Киевская электричка переходит на новый график: что изменится с 14 декабря

Электричка снова будет курсировать полным кольцом

С 14 декабря впервые за три года киевская городская электричка снова будет курсировать полным кольцом. Также меняется и расписание: время отправления корректируют в пределах 10 минут от действующего.

В "УЗ" объясняют, что это позволит лучше совместить пересадки с пригородными поездами и настроить тактовое движение поездов дальнего следования во Львов.

В компании отметили, что весь подвижной состав Kyiv City Express теперь обновлен - электрички не старше года после капитальной модернизации.

Актуальное расписание опубликуют 14 декабря на официальном сайте Kyiv City Express.

Также в 2026 году "Укрзализныця" планирует расширять цифровые сервисы - возможности приложения и сеть терминалов самообслуживания.

Время отправления электрички корректируют в пределах 10 минут от действующего (скриншот)