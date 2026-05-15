У Києві лунають вибухи, столицю атакують дрони

Вранці 15 травня у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Група БПЛА рухається з півночі Київщини на столицю. Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в місті.

Що відомо Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в місті. КМВА закликала киян негайно прямувати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Група ворожих дронів зафіксована на півночі Київщини - курсом на столицю. Міський голова Кличко повідомив про роботу сил ППО в Оболонському районі Києва.