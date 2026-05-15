У Києві лунають вибухи, столицю атакують дрони
Вранці 15 травня у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Група БПЛА рухається з півночі Київщини на столицю. Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Що відомо
Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в місті.
КМВА закликала киян негайно прямувати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Група ворожих дронів зафіксована на півночі Київщини - курсом на столицю.
Міський голова Кличко повідомив про роботу сил ППО в Оболонському районі Києва.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав удар, що відбувся минулої ночі, одним із найпотужніших від початку повномасштабної війни. За його словами, росіяни задіяли практично всі види наявного повітряного озброєння.
Міністерство оборони Росії цинічно пояснило тривалий комбінований обстріл України як нібито "удар відплати".