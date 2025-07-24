Київ "закривають" для фур і вантажівок: у КМДА назвали причину і терміни

Найближчими днями у Києві обмежуватимуть рух для фур і вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух для вантажівок у столиці обмежуватимуть через прогнозовану спеку у період:
Уточнюється, що обмеження руху для великовагового автотранспорту на вулично-дорожній мережі міста діють при температурі повітря понад +28°C.
Водіям пояснили, що такі тимчасові заходи поширюються на вантажівки:
"Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму", - зауважили у КМДА.
Насамкінець громадянам розповіли, що дотримання цих обмежень буде контролювати Управління патрульної поліції у місті Києві.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, завтра, 25 липня, на заході та півночі нашої країни переважатиме погода з мінливою хмарністю.
У деяких областях ймовірні короткочасні дощі. Подекуди - навіть грози.
У більшості районів Київської області також ймовірні короткочасні опади.
При цьому температура повітря вдень у деяких локаціях може досягати +32°C.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Тим часом через будівництво метро на Виноградар у Києві до наступного року перекрили рух на проспекті Європейського Союзу.
Читайте також, врожай яких культур в Україні може опинитись під загрозою через неоднорідну погоду - і за температурним режимом, і за кількістю опадів - у другій декаді липня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.