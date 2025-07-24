Киев "закрывают" для фур и грузовиков: в КГГА назвали причину и сроки

В ближайшие дни в Киеве будут ограничивать движение для фур и грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение для грузовиков в столице будут ограничивать из-за прогнозируемой жары в период:
Уточняется, что ограничения движения для тяжеловесного автотранспорта на улично-дорожной сети города действуют при температуре воздуха более +28°C.
Водителям объяснили, что такие временные меры распространяются на грузовики:
"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - отметили в КГГА.
В завершение гражданам рассказали, что соблюдение этих ограничений будет контролировать Управление патрульной полиции в городе Киеве.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, завтра, 25 июля, на западе и севере нашей страны будет преобладать погода с переменной облачностью.
В некоторых областях вероятны кратковременные дожди. Кое-где - даже грозы.
В большинстве районов Киевской области также вероятны кратковременные осадки.
При этом температура воздуха днем в некоторых локациях может достигать +32°C.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.
Тем временем из-за строительства метро на Виноградарь в Киеве до следующего года перекрыли движение на проспекте Европейского Союза.
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