Київ вийде на графіки по світлу до кінця дня, але частина міста поки що без опалення

До кінця сьогоднішнього дня на лівому березі Києва планується повернення планових графіків відключень світла. На правому березі столиці вони вже діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко в Telegram .

Вона наголосила, що сьогодні, 9 січня, максимум сил було спрямовано на відновлення роботи енергосистеми після чергового ворожого обстрілу.

"Наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці - діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи", - йдеться у заяві прем'єра.

Свириденко зауважила, що на більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, але відновлювальні роботи вже на завершальному етапі. За її словами, перехід до планових графіків планується вже до кінця сьогоднішнього дня.

"Щодо теплопостачання: відновлення триває, однак значна частина столиці наразі залишається без тепла. Відповідні служби працюють та працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла людям", - розповіла прем'єр.