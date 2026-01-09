ua en ru
Енергетики повернули світло для понад 150 тисяч споживачів у Києві після удару РФ

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 20:59
UA EN RU
Енергетики повернули світло для понад 150 тисяч споживачів у Києві після удару РФ Ілюстративне фото: киянам поступово відновлюють електропостачання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві енергетики продовжують ремонт пошкоджених через масований удар росіян енергетичних об'єктів. Світло повернули для більш ніж 150 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

"Енергетики повернули світло майже 153 тисячам будинків столиці після обстрілів", - ідеться в повідомленні компанії.

Там зазначили, що незважаючи на мороз і сильний вітер, відновлення пошкоджених енергооб'єктів триває.

У ДТЕК звернули увагу, що в столиці продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські окупанти провели черговий масований удар.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для атаки ворог використав: 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 22 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету середньої дальності та 242 ударні безпілотники.

Головною метою російської атаки став Київ. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі, а також атакували житлові багатоповерхівки. Чотири людини загинули, також було багато постраждалих.

Атака призвела до серйозних проблем зі світлом, водою та опаленням. Зокрема, близько половини багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання.

При цьому балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ворог запустив по Львівській області. Як наголосив президент України Володимир Зеленський, така атака - це однаковий виклик як для Варшави, так і для Бухареста та Будапешта.

ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Війна в Україні Вимкнення світла
