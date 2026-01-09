Киев выйдет на графики по свету до конца дня, но часть города пока без отопления

До конца сегодняшнего дня на левом берегу Киева планируется возвращение плановых графиков отключений света. На правом берегу столицы они уже действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram .

Она подчеркнула, что сегодня, 9 января, максимум сил было направлено на восстановление работы энергосистемы после очередного вражеского обстрела.

"Сейчас восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы - действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы", - говорится в заявлении премьера.

Свириденко отметила, что на большей части левого берега применяются аварийные отключения, но восстановительные работы уже на завершающем этапе. По ее словам, переход к плановым графикам планируется уже до конца сегодняшнего дня.

"Относительно теплоснабжения: восстановление продолжается, однако значительная часть столицы пока остается без тепла. Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла людям", - рассказала премьер.