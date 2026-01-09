Киев выйдет на графики по свету до конца дня, но часть города пока без отопления
До конца сегодняшнего дня на левом берегу Киева планируется возвращение плановых графиков отключений света. На правом берегу столицы они уже действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.
Она подчеркнула, что сегодня, 9 января, максимум сил было направлено на восстановление работы энергосистемы после очередного вражеского обстрела.
"Сейчас восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы - действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы", - говорится в заявлении премьера.
Свириденко отметила, что на большей части левого берега применяются аварийные отключения, но восстановительные работы уже на завершающем этапе. По ее словам, переход к плановым графикам планируется уже до конца сегодняшнего дня.
"Относительно теплоснабжения: восстановление продолжается, однако значительная часть столицы пока остается без тепла. Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла людям", - рассказала премьер.
Массированный удар по Киеву
Напомним, сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
Всего в столице повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.
Отметим, в столице энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что отопление восстановили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах.