В Києві повертають тепло в будинки після обстрілів, але поки не всім
До частини будинків в Києві, що залишилися без теплопостачання через нічний масований обстріл, вже повернули тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка в Telegram.
Він розповів, що опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Мер Києва також нагадав, що загалом після нічного обстрілу без тепла залишилися майже шість тисяч багатоповерхівок.
"Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир", - йдеться у заяві мера столиці.
Кличко зауважив, що ліквідація наслідків обстрілів у Києві триває, і комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити послуги містянам.
Атака на Київ та область 9 січня
Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.
У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.
У всьому Києві ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.
Зазначимо, в КМДА пояснили, що злиття води з систем опалення є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Такий крок дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.