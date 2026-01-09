В Києві повертають тепло в будинки після обстрілів, але поки не всім

До частини будинків в Києві, що залишилися без теплопостачання через нічний масований обстріл, вже повернули тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка в Telegram .

Він розповів, що опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Мер Києва також нагадав, що загалом після нічного обстрілу без тепла залишилися майже шість тисяч багатоповерхівок.

"Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир", - йдеться у заяві мера столиці.

Кличко зауважив, що ліквідація наслідків обстрілів у Києві триває, і комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити послуги містянам.