ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Києві повертають тепло в будинки після обстрілів, але поки не всім

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 19:39
UA EN RU
В Києві повертають тепло в будинки після обстрілів, але поки не всім Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Валерій Ульяненко

До частини будинків в Києві, що залишилися без теплопостачання через нічний масований обстріл, вже повернули тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка в Telegram.

Він розповів, що опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Мер Києва також нагадав, що загалом після нічного обстрілу без тепла залишилися майже шість тисяч багатоповерхівок.

"Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир", - йдеться у заяві мера столиці.

Кличко зауважив, що ліквідація наслідків обстрілів у Києві триває, і комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити послуги містянам.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

У всьому Києві ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.

Зазначимо, в КМДА пояснили, що злиття води з систем опалення є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Такий крок дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Війна в Україні
Новини
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка