Весь Київ сьогодні на півгодини залишиться без світла: графік для всіх груп

У четвер, 20 листопада, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Також сьогодні на 30 хвилин все місто залишиться без світла.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані ДТЕК.
Згідно з наказом НЕК "Укренерго", відключення триватимуть протягом доби - з 00:00 до 23:59. У середньому кияни й гості столиці залишатимуться без світла від 14 до 15 годин за добу відповідно до графіків.
Окремо 20 листопада в Києві відбудеться повне знеструмлення міста. За даними ДТЕК, відключення світла у всіх районах столиці триватиме з 13:30 до 14:00.
Графік відключення світла у Києві 20 листопада (інфографіка: ДТЕК)
У компанії закликали мешканців раціонально споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.
Нагадаємо, через наслідки масованих російських атак по енергетиці по всій Україні вводять графіки відключення світла. У четвер, 20 листопада, одночасно вимикатимуть від 2,5 до 4 черг побутових споживачів. Обмеження діятимуть цілодобово. "Укренерго" попереджає, що час і масштаб вимкнень можуть змінюватися, та просить українців стежити за оновленнями й економно користуватися електроенергією.
Обмеження електропостачання в Україні посилили після масованої атаки російських військ у ніч проти 19 листопада. За даними Міненерго, обстрілами пошкоджено енергооб’єкти в семи областях.
В "Укренерго" попередили: якщо вдарять сильні морози, відключення світла в Україні можуть стати довшими. Причина полягає у зростанні споживання на тлі вже пошкодженої російськими ударами енергосистеми. Енергетики готують різні сценарії - від балансування та імпорту електроенергії до можливих аварійних та погодинних відключень.