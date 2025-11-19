ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

До 18 годин без світла: з'явилися графіки для Києва на 20 листопада

Київ, Середа 19 листопада 2025 21:59
UA EN RU
До 18 годин без світла: з'явилися графіки для Києва на 20 листопада Ілюстративне фото: у Києві 20 листопада відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 20 листопада, діятимуть більш жорсткі графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, завтра, 20 листопада, світло відключатимуть наступним чином:

  • черга 1.1 - без світла з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 1.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
  • черга 2.1 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
  • черга 2.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 3.1 - без світла з 03:00 до 10:30 і з 13:30 до 20:30;
  • черга 3.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;
  • черга 4.1 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 18:30;
  • черга 4.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
  • черга 5.1 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;
  • черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 14:00 і з 17:00 до 21:00;
  • черга 6.1 - без світла з 08:00 до 14:00 і з 17:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що завтра, 20 листопада, для побутових споживачів введуть графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.

Обмеження електропостачання в Україні посилили на тлі масованого удару російських окупантів у ніч на 19 листопада.

За інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях.

Також рівень споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті