До 18 годин без світла: з'явилися графіки для Києва на 20 листопада
Ілюстративне фото: у Києві 20 листопада відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
У Києві завтра, 20 листопада, діятимуть більш жорсткі графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, завтра, 20 листопада, світло відключатимуть наступним чином:
- черга 1.1 - без світла з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
- черга 1.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
- черга 2.1 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 і з 20:30 до 24:00;
- черга 2.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
- черга 3.1 - без світла з 03:00 до 10:30 і з 13:30 до 20:30;
- черга 3.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;
- черга 4.1 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 18:30;
- черга 4.2 - без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
- черга 5.1 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;
- черга 5.2 - без світла з 00:00 до 03:30, з 06:30 до 14:00 і з 17:00 до 21:00;
- черга 6.1 - без світла з 08:00 до 14:00 і з 17:00 до 24:00;
- черга 6.2 - без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що завтра, 20 листопада, для побутових споживачів введуть графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.
Обмеження електропостачання в Україні посилили на тлі масованого удару російських окупантів у ніч на 19 листопада.
За інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях.
Також рівень споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.